Москва, , 21:37 — REGNUM Россельхознадзор принял решение о приостановке ввоза на территорию России лизина для кормовых целей с двух предприятий США. Об этом сообщает 14 января пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, в целях контроля за производством лизина, поступающего из Соединённых Штатов, Россельхознадзор неоднократно информировал американскую сторону о необходимости проведения инспекции американских предприятий, осуществляющих поставки кормовой добавки в Россию.

«До настоящего времени в Россельхознадзор так и не поступил ответ от компетентного ведомства США о готовности принять российских специалистов, что расценивается службой как отказ от инспекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учётом сложившейся ситуации Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза с 20 января приостанавливает ввоз на территорию России лизина, произведенного двумя американскими предприятиями.