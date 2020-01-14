Ардатовский район, Нижегородская область, , 21:25 — REGNUM В результате проверки прокуратуры выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в шести ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах) Ардатовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном надзорном ведомстве.

В частности, выявлены ветхие оконные рамы, которые требуют замены, отслоение краски на стенах, трещины в штукатурке, в ряде помещений — следы протекания кровли.

Во всех проверенных ФАПах выявлены нарушения стандарта оснащения. В некоторых пунктах нет дефибриллятора, спирометра, щита спинального с устройством для фиксации головы, костылей, одеяла с подогревом, шины для транспортной иммобилизации, укладки универсальной для забора материала от людей, напольных весов, а также инструментальных и пеленальных столов.

Главврачу Ардатовской ЦРБ, структурными подразделениями которой являются ФАПы, внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в область поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. 11 таких комплексов распределены в районные больницы, 12 комплексов являются специализированными. На территории региона появились семь новых ФАПов. В 2020 году будет построено ещё два фельдшерско-акушерских пункта, что полностью обеспечит потребности региона.