Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Министерство энергетики США повысило прогноз по добыче нефти стране в 2020 году до 13,3 млн, в 2021 году — до 13,7 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило 14 января управление энергетической информации ведомства.

Одновременно с этим министерство повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году до $64,83, в 2021 году — до $67,53 за баррель.

Прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2020 год составляет $59,25, на 2021 год — $62,03 за баррель.