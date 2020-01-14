Нижний Новгород, , 20:55 — REGNUM Получить льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях в Нижегородской области будет возможно в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Ставка по кредитам будут составлять от 1% до 3% годовых, средства выдаются в размере не более 3 млн рублей и не долее, чем на 25 лет.

Также планируется выдавать кредиты на благоустройство по сниженной ставке от 1% до 5% годовых, сумма составит до 250 тыс. рублей на пять лет.

Средства можно направить на строительство нового жилья, а также на завершение ранее начатой стройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалась, что аналогичная программа будет работать в Мордовии. С 2020 года для жителей мордовских сел максимальная ставка по ипотеке будет составлять 3% годовых. При этом также в Мордовии, ставшей одной из немногих регионов РФ, разрабатывается программа предоставления ипотеки определенным категориям жителей сельской местности под 0,1%.