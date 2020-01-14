Киев, , 20:54 — REGNUM Через пять лет объём транзита российского газа через территорию Украины будет составлять не менее 40 млрд куб. метров в год, заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон 14 января в интервью «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, чем трубопровод «Северный поток» отличается от украинской ГТС.

«У них стоит одна компрессорная станция на 200 или 250 атмосфер на Балтике и качает через весь регион газ, который выходит в Германии. Эта система рассчитана на постоянную прокачку стабильных объёмов. Поэтому наша система должна остаться востребованной…» — отметил Макогон.

Он добавил, что за следующие пять лет Украина должна изменить свою газотранспортную систему так, чтобы она могла работать только на внутренних объёмах газа, то есть даже если транзит газа совсем остановится.

«Думаю, что даже через пять лет транзит останется, но мы должны подготовиться и к другому развитию событий», — подытожил глава украинской ГТС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что газотранспортную систему страны пока не режут на металлолом, но она уже вошла в «режим мягкой эвтаназии».