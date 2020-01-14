Киев, 14 января 2020, 20:54 — REGNUM Через пять лет объём транзита российского газа через территорию Украины будет составлять не менее 40 млрд куб. метров в год, заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон 14 января в интервью «Интерфакс-Украина».
Он рассказал, чем трубопровод «Северный поток» отличается от украинской ГТС.
Он добавил, что за следующие пять лет Украина должна изменить свою газотранспортную систему так, чтобы она могла работать только на внутренних объёмах газа, то есть даже если транзит газа совсем остановится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что газотранспортную систему страны пока не режут на металлолом, но она уже вошла в «режим мягкой эвтаназии».