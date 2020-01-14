Душанбе, , 20:02 — REGNUM В Таджикистане вступило в действие распоряжение министра транспорта Худоёра Худоёрзода № 83 от 19 апреля 2019 года, согласно которому с начала 2020 года все службы такси Душанбе не могут использовать автомобили, которые были выпущены до 2014 года. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такое решение было принято министром после запроса председателя столицы Рустама Эмомали от 3 апреля 2019 года для обеспечения безопасности пассажиров столичных такси, а также повышения уровня обслуживания.

Директор ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон» Джумахон Давлатов в разговоре с корреспондентом издания сообщил, что данное распоряжение должно было вступить в силу в конце 2019 года. Однако в связи с тем, что некоторые службы такси не успели вовремя очистить свои автопарки от старых авто, им дали дополнительное время.

Довлатов отметил, что «сейчас столичных жителей и гостей обслуживают 2300 легковых автомобилей. Год выпуска только 1271 автомобиля старше 2014 года».

Всего же в столице 11 служб такси, из которых лишь «Олуча такси» может не выполнять поступившее распоряжение, так как все машины автопарка 2017 года выпуска.

По словам одного из водителей службы такси «Рахш такси» (его автомобиль произведен до 2014 года), он уже получил путевку в начале января 2020 года и работает по ней. Он считает, что если данное распоряжение ступит в силу, то работу могут потерять свыше 1000 водителей, «так как не у всех есть финансовая возможность купить новую машину». Он также отметил, что в городе не хватает общественного транспорта.

Напомним, что с 15 февраля 2019 года правительство Таджикистана запретило ввоз в страну автотранспорта, выпущенного до 2005 года.

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