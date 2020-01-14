Москва, , 19:48 — REGNUM Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает, что уменьшать подоходный налог для малоимущих граждан нецелесообразно. Об этом он заявил журналистам сегодня, 14 января.

По словам Кудрина, уменьшение налогообложения для низких зарплат — это косвенная мера поддержки малоимущих. Хотя, конечно, такое снижение можно приветствовать.

Более эффективным методом борьбы с бедностью Кудрин считает прямые субсидии малоимущим.

«В данном случае, если мы говорим о борьбе бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты — это субсидии по признаку доходности на душу в семье, соответственно, и выделение по этому признаку соответствующих субсидий», — сказал глава Счетной палаты России.

При этом Кудрин отметил, что Счетная палата этот вопрос никак не прорабатывает, так как правительство не вносило никаких конкретных предложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе подготовили законопроект, согласно которому предлагается освободить от уплаты НДФЛ граждан, имеющих доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).