Ашхабад, , 19:17 — REGNUM Работников бюджетных учреждений и государственных предприятий Туркмении заставляют купить в зимний период путевки в пансионаты летней курортной зоны «Аваза» на побережье Каспийского моря, передает «Азатлык».

При этом на сборы им дается лишь несколько часов. А поскольку сами учреждения при этом не готовы в столь срочном порядке оформить отпуск своим работникам, то возникают проблемы с продажей путевок.

В итоге мало кто из бюджетников изъявляет желание покупать путевку, а потому с сотрудников госорганизаций в принудительном порядке собирают деньги на возмещение стоимости путевок, выделенных государством. Тем, кто отказывается сдать на эти цели 40 манатов (700 рублей), грозят увольнением.

Кому в итоге достаются оплаченные бюджетниками путевки, остается неизвестным.

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