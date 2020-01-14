Москва, , 18:27 — REGNUM Повышать финансовую нагрузку на граждан при нарушении расходов федерального бюджета — «хамство и подлость» со стороны государства, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Глава Счётной палаты (Алексей) Кудрин обозначил масштабы воровства из федерального бюджета. Мол, реальных хищений не так много «от силы 2−3 миллиарда». Напомню бывшему министру финансов, что 2 миллиарда — это средняя стоимость строительства новой больницы в областном центре. А еще за миллиард в год можно набрать в эту больницу самых лучших врачей на конкурентные зарплаты», — отметил Лебедев в Facebook.

При этом, вице-спикер Госдумы обратил внимание на то, что помимо «хищений» Счётная палата также выявила в федеральном бюджете порядка 804 млрд рублей так называемых «финансовых нарушений».

«Огромные средства расходуются не по правилам ‑ и это происходит ежегодно! До тех пор, пока государство не исправит эти свои «нарушения», требовать от граждан заплатить больше налогов, или увеличивать штрафы — это хамство и подлость одновременно», — подчеркнул Лебедев.