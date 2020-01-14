Калининград, , 18:13 — REGNUM Две новые метеостанции сегодня, 14 января, введены в эксплуатацию в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Оба объекта расположены вдоль дорог Большаково-Черняховск и Переславское-Круглово.

На реализацию проекта было потрачено порядка 9 млн рублей, всего на автодорогах региона, таким образом, будет работать 10 метеостанций. При этом для полного покрытия региона ввести в эксплуатацию, согласно расчётам специалистов, необходимо 36 метеостанций.