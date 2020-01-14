Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Найденные Санкт-Петербургским управлением ФАС антиконкурентные соглашения между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ЗАО «Проектное агентство» являются наследием политики предыдущего руководства предприятия в закупочной деятельности, нанесшей Водоканалу значительный финансовый ущерб. Об этом во вторник, 14 января, заявили в пресс-службе ГУПа.

Напомним, ранее УФАС по Санкт-Петербургу заявило о том, что готовится передать в правоохранительные органы материалы, которые доказывают факт нарушения Водоканалом и его подрядчиком Закона о защите конкуренции. Компании заключили три договора по ремонту и реконструкции канализационных сетей и насосной станции которые противоречат закону.

Как уточнили в ГУПе, данные контракты были заключены в 2016—2017 годах, когда «Водоканалом» управляло прежнее руководство.

«Договоры являются наследием политики предыдущего руководства предприятия в закупочной деятельности и нанесли Водоканалу значительный финансовый ущерб», — говорится в сообщении предприятия.

В настоящее время ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пытается вернуть выплаченные денежные средства и защитить нарушенные права, в том числе ведет работу по взысканию задолженности в судебном порядке в рамках банкротства ЗАО «Проектное агентство».

«Предприятием направлены в суд иски на сумму 359 млн рублей», — подчеркнули в ГУПе.

Кроме того в «Водоканале СПб» указали, что подрядчиком, с которым предыдущее руководство заключило контракты, не были выполнены важные для Санкт-Петербурга проекты: строительство наружной канализации по Северному проезду в поселке Металлострой, реконструкция канализационной насосной станции №6 на Октябрьской набережной и многое другое.

«По указанным объектам договоры расторгнуты. В установленном порядке были определены новые подрядчики для выполнения оставшихся объемов работ. Объекты будут достроены и введены в эксплуатацию», — отмечено в сообщении.

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» указали, что начиная с предыдущего года начали проводить ревизию, которая позволила впервые в тарифной истории Петербурга замедлить темп роста тарифов на водоснабжение и водоотведение.

«Уже в 2019 году горожанам и предприятиям удалось сэкономить 700 млн рублей на оплате услуг по водоснабжению и водоотведению. До 1 июля 2020 года сумма экономии возрастет до 1,8 млрд рублей», — пояснили на предприятии. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает работу по ревизии расходных договоров.

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Напомним, 22 ноября 2019 года бывший гендиректор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков решением Куйбышевского районного суда Петербурга был помещен под домашний арест на срок по 19 января 2020 года. По версии следствия, Целиков совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на сумму не менее 1 миллиарда рублей.

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