Курган, , 18:10 — REGNUM Жители Курганской области будут оплачивать счета за мусор саратовской фирме. Об этом заявил директора фирмы — регоператора ООО «Чистый город» Владимир Пестриков на пресс-конференции 14 января.

Региональный оператор по обращению с отходами в Курганской области по итогам аукционов заключил договор с Саратовским расчетным центром. Данный центр будет заниматься сбором платежей за мусор.

Компания открыла уже офис в Кургане по улице Советской, дом 85/1. Платежи за мусор будут взиматься с 20 января 2020 года как в офисе центра, так и через Сбербанк и Почту России.

Напомним, «мусорная реформа» стартовала в Зауралье с опозданием на год — с января 2020 года.