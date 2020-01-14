Мурманск, , 18:09 — REGNUM Мурманские власти решили поддержать детей Великой Отечественной войны, проживающих на территории региона — с нового года они будут ежемесячно получать 1500 рублей на оплату услуг ЖКХ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мурманской области, в 2020 году ежемесячную жилищно-коммунальную выплату планируется предоставить 3362 северянам на общую сумму 60 млн 516 тыс. руб.

Право на выплату будут иметь граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, и проживающие по месту жительства на территории Мурманской области. Выплата будет предоставляться при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ неоднократно отклоняла инициативы, направленный на улучшение жизни «детей войны», однако большинство депутатов придерживалось мнения, что устанавливать дополнительные социальные преференции могут регионы в рамках своих полномочий и финансовых возможностей.