Казань, , 18:07 — REGNUM Татарии пописала соглашение с Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «РосРАО», направленное на создания условий по безопасному и эффективному ресайклингу отходов и ликвидации объектов накопленного экологического вреда в республике. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, будет реализован пилотный проект по созданию электронной площадки для заключения договоров на обращение с отходами I—II классов, оказание услуг независимо от вида и объема отходов, загрузку производственных мощностей добросовестных операторов по обращению с указанными типами отходов.

Предприятия региона получат доступ в государственную информационную систему обращения с отходами I—II классов (ГИС), куда будут вносить по видам и объёмам образующихся отходов. Оператор же будет использовать эти данные при формировании федеральной системы обращения с опасными отходами.

В настоящее время федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов уже начал разработку ГИС. Система будет фиксировать поэтапно работу всей цепочки обращения с опасными отходами — от их образования до переработки во вторичную продукцию. Полностью система будет сформирована к концу 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексы переработки отходов I и II класса опасности планируется организовать в четырёх регионах страны на базе бывших заводов по уничтожению химического оружия (УХО).

В настоящее время идёт подготовка к созданию комплексов «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртия), «Щучье» (город Щучье, Курганская область), «Горный» (посёлок Горный, Саратовская область) и «Марадыковский» (посёлок Мирный, Кировская область).

Во всех регионах планы по переработке опасных отходов вызвали широкий общественный резонанс. Причём опасаются переработки как жители регионов, где непосредственно располагаются объекты, так и население соседних регионов.

Очередной митинг против строительства комплексов пройдет в предстоящие выходные в Кировской области.