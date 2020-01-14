Вильнюс, , 18:07 — REGNUM В Литве арестовано имущество компании Grigeo Klaipėda, завод которой обвиняется в умышленном сливе отходов производства в Куршский залив. Об этом сегодня, 14 января, сообщил портал литовской деловой газеты Verslo žinios.

При этом в головном офисе Grigeo про арест на момент публикации ничего не знали. Пока неизвестна и сумма арестованного имущества.

Компанию обвиняют в нанесении ущерба природе в размере 60 млн евро. Предполагается, что отходы производства тайно сливались в воды Куршского залива почти десять лет.