Ярославль, , 17:35 — REGNUM Мэрия Ярославля отказалась от проведения торгов на обеспечение наружного освещения города в 2020 году. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Замена лампы в Ярославле «Россети Центр Ярэнерго»

В ноябре городские власти разместили закупку стоимостью 21 млн рублей на 2020 год. Однако в итоге решили отказаться от конкурентной системы определения подрядчика и отменили закупку. К работам по обслуживанию наружного освещения приступил филиал «Россети Центр Ярэнерго». Как сообщили в компании, они работают на основании так называемых «разовых договоров». Закон позволяет заключать кратковременные договоры (как правило, на 1 день) в случае, если по каким-то причинам подрядчик не определен, а услуги требуются.

«Соответствующие разовые договоры заключаются между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и филиалом «Ярэнерго». Решается вопрос об оказании данной услуги филиалом на постоянной договорной основе. Уже в январе ярославские энергетики заменили порядка 200 ламп на новые и отремонтировали более 80 светильников в разных районах областного центра, устранили выявленные дефекты на линиях электропередачи», — сообщили в «Россети Центр Ярэнерго».

Стоит отметить, что система уличного освещения не принадлежит городу, ее собственником является как раз «Россети Центр Ярэнерго». Между тем работает она для нужд города, следовательно, городской бюджет выделяет деньги на ее обслуживание. В последнее время из-за нехватки денег в бюджете конкурсы на это проходили раз в квартал. Подрядчики часто менялись, а жители жаловались на темноту на улицах.

«Нужно отметить, что с 2018 года обслуживанием уличного освещения занимались сторонние организации, которые не располагали необходимыми техническими ресурсами и квалифицированным персоналом. В результате несвоевременного обслуживания отдельные элементы осветительной системы сейчас нуждаются в трудоемком ремонте и обслуживании, в некоторых случаях — исключительно в замене», — сообщили в «Россети Центр Ярэнерго».

Насколько законен отказ от проведения торгов на использование бюджетных средств города, неизвестно. Между тем чехарда с торгами и сменой подрядчиков, действительно, привела к кризису в работе освещения улиц Ярославля.

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