Краснодар, , 17:12 — REGNUM Техническое задание на разработку проектной документации нового аэровокзального комплекса Краснодара готово, сообщила пресс-служба аэропорта «Краснодар» 13 января. Подготовкой документа занимались специалисты аэропорта, представили проектной и инженерно-консалтинговой компании «Сигни Груп», консультанты голландской компании NACO и Changi Airports International.

Техзадание состоит из трёх частей. В первой ставится задача реконструкции аэродромной инфраструктуры, включая перрон, рулежные дорожки, сопутствующие инженерные сети. Во второй речь идёт об объектах Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ, в частности, предусмотрен перенос радиолокационных объектов и контрольно-диспетчерской вышки, строительство административного здания. В третьей части прописаны требования к самому терминалу и его служебно-технической территории.

Отбор подрядчиков для разработки проектной документации планируется объявить до конца января.

Как сообщало ИА REGNUM, новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Краснодар» планируется сдать в 2023 году, объём инвестиций в его строительство оценивается в сумму около 25 млрд рублей. Ежегодно новый аэровокзал сможет принимать не менее 6,5 млн пассажиров в год.

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