Бишкек, , 17:11 — REGNUM В январе — ноябре 2019 года работающие за рубежом киргизстанские трудовые мигранты перечислили в Киргизию посредством различных систем денежных переводов $2 млрд 192 млн (133 млрд 597 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального банка республики.

Это на 11,6% или на $287,4 млн (17 млрд 516 млн рублей) меньше, чем за 11 месяцев 2018 года.

Больше всего денег на родину перевели киргизстанцы из России — свыше $2 млрд 148,9 млн (более 130 млрд 970 млн рублей).

Находящиеся на заработках в странах дальнего зарубежья граждане Киргизии перечислили оставшимся в республике родственникам $42,1 млн (2 млрд 568 млн рублей), в том числе из США — чуть больше $27,9 млн (1 млрд 703 млн рублей)