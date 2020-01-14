Чебоксары, , 16:58 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии принял первое решение в отношении «Чувашкредитпромбанка»: производство по делу о ликвидации приостановлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Сегодня, 14 января, Арбитражный суд республики вынес решение о приостановлении производства по иску о ликвидации кредитной организации. Заявителями выступили Центральный банк РФ и его региональное отделение в лице Национального банка Чувашии: в декабре в суде зарегистрировано ходатайство банкиров о приостановлении производства по делу.

Напомним, в суде также находится на рассмотрении иск от нацбанка Чувашии о банкротстве «Чувашкредитпромбанка». Заседание назначено на 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Чувашии Иван Моторин два разных заявления объяснил тем, что подачи иска о ликвидации временная администрация «уточнила активы» и их качество, поэтому появился новый иск — о признании банка банкротом. По его словам, при обязательствах банка составляют в размере 3,8 млрд рублей «кредитный портфель, активы банка составляют 3,7 млрд рублей, то есть финансовый разрыв выражается в 100 млн рублей».

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