Москва, 14 января 2020, 16:46 — REGNUM Цифры, которые озвучивает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, имеют сомнительное отношение к реальности, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра о том, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,5%
Поэтому, как заметил Хазин, ему сложно сказать, какое отношение цифры, озвученные Топилиным, имеют к чему бы то ни было.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Российской газете» министр Топилин заявил, что в 2020 году реальная заработная плата увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,5%.