Москва, , 16:46 — REGNUM Цифры, которые озвучивает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, имеют сомнительное отношение к реальности, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра о том, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,5%

«Что такое реальная заработная плата? Я не знаю, что он имеет в виду под словом «реальная». С учётом реальной инфляции? Или с учётом официальной инфляции? У нас наши чиновники любят произносить фразы совершенно замечательные. Например, про инфляцию по итогам прошлого года в 3,5−4%. Я на это спрашиваю: инфляция по какой корзине продуктов? Они не говорят, какую инфляцию имеют в виду, — сказал Хазин. — Официальная цифра по инфляции по экономике в целом (индекс дефлятора ВВП) по итогам 2018 составляет 110,8%. То есть инфляция больше 10%. Я думаю, что по итогам этого года картина примерно такая же. И на что они тогда рассчитывают? Если при этом номинальный рост 2%, при инфляции в 10%, то это потеря реальных доходов около 8%».

Поэтому, как заметил Хазин, ему сложно сказать, какое отношение цифры, озвученные Топилиным, имеют к чему бы то ни было.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Российской газете» министр Топилин заявил, что в 2020 году реальная заработная плата увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,5%.