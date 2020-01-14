Магас, , 16:32 — REGNUM Субъекты Северного Кавказа могут понести большие потери в случае отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такие выводы сделали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пишет ТАСС.

По их мнению бюджеты всех субъектов СКФО, за исключением Ставропольского края, потеряют в среднем от 15% до 18%, поступающих в виде налоговых и неналоговых доходов. Согласно прогнозам, потери Ингушетии могут составить 18%, Чечни — 17%, по 15% потеряют Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Причины таких последствий связаны с тем, что по предложению депутатов от фракции ЛДПР, освобождению от уплаты налогов на доходы физических лиц могут подлежать лица, у которых месячный доход составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). А на Северном Кавказе число таких работников превышает 50%, отметили в АКРА.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан, чья заработная плата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ), подготовленный депутатами фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, направлен 13 января 2020 года в правительство РФ для получения отзыва.

По данным инициаторов проекта, в России 18,6 млн человек (12,7% всего населения) проживают за чертой бедности и этот закон мог бы стать эффективной мерой для борьбы с бедностью.

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