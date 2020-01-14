Москва, , 16:27 — REGNUM Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«22 января планируется проведение «правительственного часа», на который приглашен Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы, с информацией на тему: «О развитии конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса, ценообразовании и тарифном регулировании монопольных видов деятельности, стоимости энергоресурсов», — сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Потребительские цены на бензин в РФ с 1 по 9 января выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%, сообщил Росстат. В последний раз цены на бензин росли (на 0,1%) в период с 23 по 29 июля 2019 года.