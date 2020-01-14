Москва, , 16:21 — REGNUM Средняя цена на бензин в России в период с 23 декабря по 9 января выросла на семь копеек и достигла 44,75 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подорожало на 29 копеек — до 48,01 рубля за литр.

По состоянию на 9 января средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,34 рубля, марки АИ-95 — 45,79 рубля, АИ-98 — 51,86 рубля.

Согласно данным Росстата, рост цен на бензин за указанный период наблюдался в 49 центрах субъектов Федерации. Наибольшее подорожание зафиксировано в Южно-Сахалинске — на 2,3%.

В шести центрах субъектов Федерации отмечено снижение цен на бензин, наиболее заметное — в Челябинске, на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал в среднем на 0,1%.