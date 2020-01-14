Тверь, , 16:16 — REGNUM Проект государственной программы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020 — 2025 годы рассматривался 14 января на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Программа является системообразующей для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Ключевые задачи — рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. В числе важнейших показателей — повышение качества жизни наших граждан и рост числа рабочих мест во внебюджетной сфере. Эти факторы позволят решить задачу по улучшению демографической ситуации», — сказал губернатор.

Как отмечалось, основным ориентиром в работе должна стать эффективная реализация в Тверской области национальных проектов. К 2024 году в Тверской области планируется исполнить 12 региональных приоритетных проектов. Работу по их исполнению будет координировать единый проектный офис.

В результате исполнения проектов в 2024 году валовый региональный продукт Тверской области должен будет составить более 592 млрд рублей (на 163 млрд рублей больше, чем в 2019-м). Инвестиции в основной капитал планируется довести до планки в 100 млрд рублей (в 2019 году этот показатель составил 79 млрд). На данный момент число в Тверской области реализуется более 60 инвестпроектов сроком до 2028 года, в регионе должно появиться 17 тысяч новых рабочих мест. Также планируется увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,2 тысячи — до 52,2 тысячи человек. Число жителей региона, занятых в малом бизнесе, должно достигнуть 211 тысяч, это на 34% больше, чем сегодня. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте должна вырасти почти до 35% в 2024 году по сравнению с 30% в 2019-м.

В проекте программы предложен ряд новых механизмов поддержки бизнеса. В частности, предлагается проводить мониторинг эффективности системы налогообложения и действующих налоговых льгот. Большие надежды власти возлагают на работу специальных площадок для бизнеса. В частности, в 2020—2021 годах будут построены сети водоснабжения и водоотведения парка «Боровлёво-3» под Тверью, обеспечено газоснабжение площадки. Начата подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» в Калининском районе. В рамках промышленного парка «КСК» будет обеспечен льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям. Около 118 млн рублей планируется направить на развитие инфраструктуры на монотерриториях. С 2020 года в регионе начала действовать «промышленная ипотека» — предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей. Число предоставленных кредитов региональным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства также планируется увеличить — с 325 в 2020-м до 502 в 2025 году. Объём поручительств также будет увеличен, в результате в экономику региона планируется привлечь более 5,5 млрд рублей в 2025 году — в пять раз больше, чем в 2020-м. Также в программе уделено внимание проектам по развитию городской среды, в частности, для развития экономики малых городов региона будет создан специальный центр.

По итогам обсуждения Игорь Руденя дал ряд поручений — в частности, по развитию системы профобразования в соответствии с задачами региональной экономики, поддержке научной деятельности, социального предпринимательства.