Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2019 году было введено в эксплуатацию 3 млн 471 тыс. квадратных метров жилья. Построено 1645 домов и 72 752 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщили 14 января в городском комитете по строительству.

Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Цифры 2019 года оказались на 11 процентов скромнее того, что было достигнуто годом ранее. По итогам 2018 года в Петербурге было введено 3 млн 900 тыс. квадратных метров жилья или 1994 жилых дома на 78 174 квартиры. Эти цифры тогда составили 123,4% от годового плана.

Второй год подряд лидером по вводу жилья становится Приморский район Петербурга. В 2019 году там введено более 618 тыс. квадратных метров жилья. На втором месте, как и годом ранее, Невский район — более 552 тыс. кв. метров жилья. Замыкает тройку лидеров 2019 года Выборгский район (около 468 тыс. кв. метров).

«Также в прошедшем году было введено в эксплуатацию 65 общегражданских объектов, среди которых административный и социально-бытовой комплекс в Приморском районе, гостиница в Выборгском районе, Центр оптовой торговли в Пушкинском районе, офисно-деловой центр в Невском районе, многофункциональный культурно-досуговый центр в Московском районе», — сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов: строить 25 млн кв. м жилья в Петербурге не на что и незачем

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил свою отрицательную позицию относительно планов Минстроя по возведению в Северной столице 25 млн кв. метров жилья к 2024 году, заявив что город нуждается лишь в 18,9 млн кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге массово банкротятся строительные организации