Москва, , 15:59 — REGNUM Рынок энергоносителей 14 января продлевает негативную серию до семи дней на фоне снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Цены на нефть марки Brent опустились ниже психологического уровня $65, достигнув отметки в $64,60, которые ранее наблюдались в преддверии саммита ОПЕК+ 5−6 декабря. Уходу на новые минимумы в начале недели способствовали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана о том, что на текущий момент рано говорить о продлении этой сделки после завершения марта (мониторинговый комитет организации это обсудит 5 марта).

Однако реакция рынка выглядит чрезмерной, поскольку ограничения будут действовать еще 2,5 месяца, и на текущий момент ситуация с балансом спроса и предложения выглядит уже не такой критичной на фоне пикирующего количества буровых установок в США (по данным Baker Hughes, только за последнюю неделю их число сократилось на 11 штук — до 659 единиц) и ситуации с коммерческими запасами в странах — основных потребителях нефти, которые в конце года вернулись к своим средним за последние пять лет значениям.

В ближайшие часы можно ожидать формирования нового импульса вверх, чему могут поспособствовать ожидания сокращения запасов по данным от минэнерго США и заключение «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем. Катализатором могут стать данные от Американского института нефти, которые будут опубликованы в 00:30 по мск.

В свою очередь, подписание «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем окажет психологический эффект за счет роста уверенности в продлении текущей фазы экспансии в мировой экономике, что поддержит прогнозы потребления энергоносителей.

В отличие от рынка акций нефтяной рынок после снижения на 10% от пиковых значений начала года не выглядит перегретым и уже с лихвой отразил в ценах снижение вероятности полноценного конфликта между США и Ираном, в том числе из-за массовых манифестаций жителей Тегерана в исламской стране, возмущенных ситуацией со сбитым украинским «Боингом».

Ориентиром для отскока нефтяных цен по марке Brent выступает зона в $66−67, при этом при сохранении благоприятной конъюнктуры на мировых рынках в целом вполне возможно, что наблюдаемые 14 января уровни сформируют минимум на ближайшие несколько месяцев», — полагает эксперт.

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