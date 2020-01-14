Ставрополь, , 16:00 — REGNUM Свыше 460 млн рублей собрали в Ставропольском крае за 20 месяцев с момента запуска эксперимента по курортному сбору. На собранные деньги в регионе проведены работы по сохранению, восстановлению и развитию курортов, сообщается на сайте Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Так, в городе Железноводске отремонтировали терренкур (дорожку для пеших восхождений в лечебных целях) от санатория «Горный воздух» до курортного парка. В Пятигорске благоустроили парк «Цветник», а в Ессентуках — партерную группу у парка «Курортный».

В министерстве считают, что эксперимент по курортному сбору в России показал хороший результат. Общая собранная сумма по трем регионам за два года составила свыше 864 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года курортный сбор с туристов взимается в Ставропольском и Алтайском крае, а с 16 июля того же года — в Краснодарском крае. На Ставрополье эксперимент действует в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

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