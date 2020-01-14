Бишкек, , 15:56 — REGNUM Объем денежных переводов физических лиц в Киргизию из-за рубежа по итогам 11 месяцев 2019 года составил $2,192 млрд, что на 15% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

В ноябре 2019 года в Киргизию переведено $191,4 млн, что 17,2% меньше, чем в октябре, и на 23,3% меньше, чем годом ранее. Из России за 11 месяцев переведено $2,149 млрд, или 98% от общего объема переводов. Отток денежных переводов за отчетный период составил $493,5 млн, чистый приток — $1,698 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в России увеличили лимит на денежные переводы в Киргизию в полтора раза, со 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

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