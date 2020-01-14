Москва, , 15:59 — REGNUM Снижение доли одобренных банками заявок на кредиты связано с новыми требованиями Центробанка России к правилам оформления займа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.

«У нас появилось новое регулирование, которое существенно ужесточает требования к беззалоговому кредитованию. Поэтому произошли скачкообразные изменения в одобрении заявок», — сказал эксперт.

Надоршин напомнил, что с 1 октября 2019 года ввели новый подход к расчёту постоянного дохода клиентов. Получается, что банки даже при желании не могут выдать кредит из-за нового требования Центробанка.

«Они пытаются с Центробанком договориться на новые условия, но Центробанк специально ввёл более жесткие условия, чтобы притормозить темпы роста потребительского кредитования и, видимо, преуспел даже больше, чем собирался», — отметил эксперт.

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