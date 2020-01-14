Москва, , 15:56 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот России сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 14 января сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы России.

Так, в период с января по ноябрь 2019 года внешнеторговый оборот России составил 609,5 млрд долларов США. Сальдо торгового баланса сложилось положительное. Его размер составил 161,1 млрд долларов, что на 29,9 млрд долларов меньше, чем годом ранее.

Экспорт России в январе-ноябре 2019 года составил 385,2 млрд долларов, потеряв по сравнению с предыдущим годом 6,1%.

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