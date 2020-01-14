Москва, , 15:47 — REGNUM Имеющиеся отрезки стены на границе с Мексикой уже показали свою эффективность — там, действительно, снизился поток незаконных мигрантов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя заявление Трампа о дополнительных средствах на строительство стены.

«Эти факты президент США Дональд Трамп использует в качестве аргументов в процессе согласования финансирования у Пентагона.

Изначально предполагалось, что заграждение будет протяженностью 885 миль, и указанной суммы как раз и не хватает для того, чтобы завершить масштабную и очень скандальную стройку.

Со строительством стены явно запаздывают — она должна была быть возведена к 2020 году, но пока готова лишь отчасти. Завершиться стройка должна к весне 2022 года.

Стена на границе с Мексикой — значимый для Трампа проект, поэтому его успешный ход крайне важен ввиду предвыборной кампании — 2020.

Трамп сумел «выбить» из оборонного бюджета США более $2,5 млрд еще в июле 2019 года. Есть основания прогнозировать, что по завершении проекта незаконное проникновение на территорию США с юга станет фактически невозможным», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные 7,2 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.

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