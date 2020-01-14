Таранто, , 15:41 — REGNUM Четыре региона Италии рассчитывают получить от Евросоюза около 4 млрд евро на перепрофилирование нескольких энергетических предприятий, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 14 января.

Речь идет, в частности, о двух северных регионах — Ломбардии (Милан) и Пьемонте (Турин), а также о Пулье и Сардинии.

Власти этих провинций рассчитывают на получение средств в рамах анонсированного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «зеленого пакта».

Предполагается, что эти средства ЕС, в частности, помогут решить проблему крупнейшего металлургического предприятия страны — завода в Таранто, владелец которого, Arcelor Mittal, по ряду причин намеревался сократить объемы производства или закрыть его.

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