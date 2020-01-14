Тольятти, Самарская область, , 15:40 — REGNUM По итогам 2019 года АвтоВАЗ вывез за рубеж 50 тыс. новых машин, что на 32% выше показателя 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе автопредприятия.

Отмечается, что основными направлениями экспорта стали авторынки Белоруссии и Казахстана.

Самое большое количество поставок было сделано в Белоруссию. Туда было вывезено 16 тыс. единиц автомобилей тольяттинского автозавода. За год рост экспорта в эту страну составил 53%.

В Казахстан же в 2019 году было экспортировано 15 тыс. единиц автомобилей АвтоВАЗа, что на 14% больше уровня 2018 года. Тройку лидеров замыкает Узбекистан. На территорию этой страны было вывезено 6,6 тыс. машин Lada.

Также важным для компании экспортным направлением стал Египет, где за счет обновленной Lada Granta в минувшем году удалось достигнуть роста на 25%.

Напомним, на начало второго полугодия 2019 года в России числилось около 13,47 млн машин Lada. Причём большая часть из них — модели ВАЗ 2107 (1,68 млн единиц).

Читайте также: В 2019 году АвтоВАЗ увеличил продажи машин Lada на 1%