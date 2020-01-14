Москва, , 15:35 — REGNUM Экзотическая идея построить стену между двумя странами стала для президента США Дональда Трампа идеей фикс. Он пришел с ней на выборы и, похоже, твердо намерен реализовать ее до истечения первого президентского срока, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление Трампа о дополнительных средствах на строительство стены.

«Вообще говоря, трудно вспомнить, где еще, кроме Великой Китайской стены, построенной еще до нашей эры, власти какой-либо страны пытались бы отгородиться от нашествия соседей. Да и та, надо признать, оказалась малоэффективной для этих целей, хотя затрат потребовала немало.

Тем более странным выглядит возврат к этой идее в эпоху глобализации, стирания границ и безвизовых режимов. Более перспективным был бы тренд на интеграцию экономик сопредельных стран, чем физическое огораживание.

Не удивительно, что за исключением избирателей Трампа из приграничной глубинки мало кто поддерживает этот проект. Во всяком случае, в целевом выделении средств на эти цели непосредственно из бюджета США Трампу было отказано. Поэтому он воспользовался уже утвержденным бюджетом Пентагона, распоряжаться которым вправе.

Вероятно, найденные в военном ведомстве средства пойдут на пользу подрядчикам строительства стены на границе с Мексикой. Обеспечивать пограничный режим между странами, имея такую стену, наверняка станет легче.

Но эффективность такой защиты все же остается под большим вопросом, и чем дальше, тем больше способов обойти ее будет найдено. Экономические интересы (как и экономические барьеры) в итоге всегда оказываются более сильными, чем географические или физические препятствия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен в этом году направить дополнительные $7,2 млрд на сооружение ограждения на границе с Мексикой.

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