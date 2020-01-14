Архангельск, , 15:28 — REGNUM Появившиеся в интернете сообщения о переводе сотрудников ООО «Технопарк» на работу в другие компании не соответствуют действительности. Пресс-служба инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» выпустила соответствующее опровержение.

«В связи с появившимися в сети Интернет сообщениями о якобы имеющем место переводе сотрудников ООО «Технопарк» на работу в другие компании, ООО «Технопарк» сообщает, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности. Никаких массовых увольнений или переводов сотрудников компании не производилось и в настоящее время не производится», — подчеркивается в пресс-релизе компании.

Напомним, ранее на нескольких сайтах и в группах в социальных сетях появились «данные» о том, что работников «Технопарка» оформляют в порядке перевода на работу в другое юридическое лицо — ООО «Архангельск». Упоминалось о вероятном банкротстве компании. Однако в руководстве ООО «Технопарк» официально опровергли эти заявления, оставив за собой право обратиться с иском о защите деловой репутации (статья 152 ГК РФ) к редакциям и издателям распространивших эту информацию ресурсов.

Это не первый случай, когда компании-инвестору проекта в Шиесе приходится опровергать сообщения, исходящие от противников строительства. Ранее не подтверждались циркулировавшие в соцсетях слухи о введении военного положения в Урдоме, опровергалась информация о «незаконной ликвидации» лагеря защитников, когда местные власти просили активистов лишь отодвинуть мешающий техобслуживанию близлежащей ЛЭП вагончик. «Собеседник» упоминает о заявлении об очередном нападении полицейских на палаточный лагерь, хотя в тот раз они приходили чтобы вручить официальное уведомление об освобождении лесной территории.