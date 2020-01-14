Александров, Владимирская область, , 15:26 — REGNUM Во Владимирской области 13 января началось рассмотрение иска жительницы деревни Машково Анастасии Ивановой к прокуратуре города Александрова, сообщил портал «Томикс».

В Машково расположен один из крупнейших в регионе мусорных полигонов. В 2017 году по иску прокуратуры суд вынес решение закрыть его и рекультивировать, так как он эксплуатировался без разрешительных документов. Исполнение решения было возложено на районную администрацию. По словам истца, ситуация со свалкой не изменилась. Чиновники не исполнили судебное решение, а прокуратура как надзорное ведомство не проконтролировала этот процесс.

Сейчас свалка работает уже официально — она включена в региональную схему обращения с отходами, однако официальных документов о её вводе в эксплуатацию местные жители так и не увидели. Они также заявили, что на свалку продолжают привозить машины с московским мусором, хотя с 1 января, после «мусорной реформы», это стало незаконным.

При этом московская схема обращения с отходами предусматривает их вывоз в неизвестный полигон во Владимирской области, а столичный департамент ЖКХ подтвердил, что при прошлом губернаторе Светлане Орловой Москва заключила с частными компаниями длительный государственный контракт на вывоз и захоронение мусора во Владимирской области, сообщает «Томикс».

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