Москва, , 15:31 — REGNUM Воздушное пространство Ирана продолжает использоваться российскими авиакомпаниями. Об этом сообщает 14 января пресс-служба Росавиации.

Отмечено, что перевозчики следуют рекомендациям Росавиации, они скорректировали маршруты и расписание полётов. Экипажи российских лайнеров не только не отмечают негативных особенностей в работе иранской воздушной службы, но и говорят о более чёткой работе её военного сектора.

Власти Ирана приняли к настоящему времени достаточные меры, чтобы полёты над страной были безопасны.

При этом указано, что над Ираком российские авиакомпании не летают и не планируют этого делать. Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий вооруженными силами Ирана Абдулрахима Мусави назвал небо над страной более безопасным, чем когда-либо. При этом он принёс соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского лайнера.

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