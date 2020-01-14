Страсбург, Франция, , 15:16 — REGNUM В сфере защиты климата настало время переходить от слов к делу, заявила во вторник, 14 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решающие шаги должны быть сделаны в ближайшие полгода, сказала фон дер Ляйен в ходе своего выступления на заседании Европарламента.

Ключевым элементом должно стать утверждение так называемого «зеленого пакта» (пакета новых законов и норм, которые усложнят работу «неэкологичных» производств и должны будут стимулировать инвестиции в «зеленую» экономику), считает глава комиссии.