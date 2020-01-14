Москва, , 14:58 — REGNUM Как показало время, на увеличение количества банкротств в России повлияло несколько факторов. Среди главных можно назвать несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по налогам МГО «ОПОРЫ России» Павел Зюков, комментируя рост числа граждан-банкротов в 2019 году.

«Во-первых, увеличилось количество неплатежеспособных граждан. Во-вторых, растёт число банкротов и из-за самого появление механизма банкротства физлиц и развития его практического применения.

Теперь граждане, которые не могут погасить свои долговые обязательства, знают, что им может помочь названный механизм и они этим активно пользуются.

Кроме того, снижение уровня экономики, давление контролирующих органов на бизнес, а также возросшая налоговая нагрузка вынуждает бизнес не только сокращать издержки на персонал, но и полностью прекращать развитие самого бизнеса в виду его нерентабельности.

Это негативно влияет на платежеспособность населения и порождает инициирование все большего количества банкротств.

К сожалению, сейчас сохраняется общая тенденция по увеличению количества банкротств. Это связано с тем, что усиливаются факторы, негативно влияющие на платежеспособность населения.

Процедуры банкротства физлиц еще сильнее популяризируются в обществе и граждан не останавливает то, что после признания банкротом получить заем будет практически невозможно.

Чтобы количество банкротств снизилось, необходимо повысить общий уровень жизни и платежеспособности населения. Этому способствует общее развитие экономики.

Необходимо давать возможности для развития малого и среднего бизнеса, снизить уровень коррупции в государственных органах, снизить давление на бизнес, наладить работу контролирующих и судебных органов, а также провести работу по возможному ослаблению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количество банкротств физических лиц в России в 2019 году возросло до 69 тыс. случаев, или на 56,8% по сравнению с 2018 годом.

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