Москва, 14 января 2020, 14:53 — REGNUM Последние пять лет кредитование граждан РФ росло быстрее, чем их доходы, считает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская. Об этом она заявила 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ более 60% желавших взять кредит в банке получили отказ.
Как подчеркнула Залюбовская, долговая нагрузка граждан значительно возросла — многие заёмщики брали на себя обязательства, значительно превышающие их возможности. По данным статистики, кредиты были более чем у половины занятого населения России (54%, 39,5 миллиона человек). Таким образом, как полагает эксперт, снижение процента выданных кредитов — это мера, позволяющая банкам избежать «плохих» безнадёжных долгов в условиях снижения благосостояния населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, доля одобряемых кредитов в РФ продолжит снижаться.
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