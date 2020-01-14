Москва, , 14:53 — REGNUM Последние пять лет кредитование граждан РФ росло быстрее, чем их доходы, считает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская. Об этом она заявила 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ более 60% желавших взять кредит в банке получили отказ.

«Во многом отказы банков от предоставления кредитов населению связаны с предпринятыми в 2019 года Банком России мерами для охлаждения рынка розничного кредитования, — сказала Залюбовская. — В частности были повышены коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом, а также по необеспеченным ссудам. Это было необходимо для повышения эффективности сектора финансового рынка, создания благоприятных условий для развития кредитования и повышения финансовой грамотности населения. Помимо прочего, стоит обратить внимание, что за последние 5 лет кредитование граждан росло быстрее доходов населения».

Как подчеркнула Залюбовская, долговая нагрузка граждан значительно возросла — многие заёмщики брали на себя обязательства, значительно превышающие их возможности. По данным статистики, кредиты были более чем у половины занятого населения России (54%, 39,5 миллиона человек). Таким образом, как полагает эксперт, снижение процента выданных кредитов — это мера, позволяющая банкам избежать «плохих» безнадёжных долгов в условиях снижения благосостояния населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, доля одобряемых кредитов в РФ продолжит снижаться.

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