Минск, , 14:50 — REGNUM Российские компании пока не хотят уступать белорусской стороне при обсуждении размера премии за поставки нефти. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства 14 января, передаёт БелТА.

Он заявил, что Минск считает бессмысленной выплату российским компаниям премий, размер которых был установлен в 2011 году. Такова позиция Белоруссии в условиях реализации налогового маневра и ежегодного подорожания для неё нефти за счет уменьшения таможенной пошлины.

«Это просто экономически нецелесообразно», — подчеркнул Крутой.

Он добавил, что российские компании не согласны «двигаться по размеру этой премии», исключая компанию «Славнефть».Как сообщало ИА REGNUM, новые долгосрочные контракты на поставку российской нефти и газа в Белоруссию так и не были заключены к концу 2019 года. Россия осуществляет краткосрочные поставки энергоносителей. Из-за разногласий по нефти, газу и налогам Москва и Минск не смогли окончательно договориться об углублении интеграции двух стран.

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