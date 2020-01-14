Ялта, Крым, , 14:51 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-туристический центр в Парковом», которая входит в структуры корпорации Газпром, выкупило из государственной собственности усадьбу «Новый Кучук-Кой» в крымском посёлке Парковое под Ялтой. Об этом 14 января сообщил «Интерфакс» с ссылкой на источник в распорядительной дирекции имущества Крыма.

«Договор купли-продажи был заключен 16 декабря… Аукцион по продаже усадьбы был признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие — от «Эколого-туристического центра в Парковом». Отмечается, что заявка соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключили с этой компанией», — отметил в СМИ.

По данным официального сайта дирекции, лот был продан по начальной цене — 1,975 млрд рублей.

Напомним, усадьба находится в 23 км от Ялты и названа по имени царского чиновника и мецената Якова Жуковского. В 2007 году была куплена структурами украинского олигарха Рината Ахметова, а в 2014 году национализирована властями российского Крыма.