Иркутск, , 14:42 — REGNUM Министерство лесного комплекса Иркутской области вновь оскандалилось. Как сообщает СУ СК РФ по региону, чиновников данного ведомства обвинили в превышении должностных полномочий при продаже лесных насаждений в Заларинском лесничестве. Власти Приангарья в 2018 году разрешили коммерческим организациям вырубить там лесные насаждения, которые, как выяснилось, не достигли возраста рубок, в связи с чем рубке не подлежали, и проданы незаконно.

«В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей», — поясняют следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наиболее громким уголовным делом, связанным с незаконным лесным бизнесом, является рубка деревьев в заказнике Туколонь. По данным следствия, теперь уже бывший глава лесного ведомства Иркутской области Сергей Шеверда доподлинно знал о незаконности сплошной вырубки 120 га леса, но ничего и не сделал.

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