Москва, , 14:38 — REGNUM По итогам прошедшего 2019 года высокий уровень одобрения кредитов оставался по заявкам на ипотеку. Более 65% из заявок было одобрено банками — это очень высокой результат, который не угрожает надуванию кредитного пузыря, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отказ банков кредитовать граждан РФ.

«В целом население России остается закредитованным на фоне очень осторожных прогнозов по росту доходов. У России пока еще очень низкая финансовая культура применения финансов и взаимоотношений с банковскими организациями.

Думаю, что в 2020 году уровень одобрения кредитных заявок от населения продолжит снижение. Это связано последовательным повышением требований к заемщикам, особенно в секторе потребительских кредитов.

Население также возьмет пазу до конца зимы в ожидании снижения ключевой ставки Банком России до 6,00% и даже ниже в надежде на облегчение процентных выплат в перспективе.

Однако банки в 2020 году с высокой вероятностью активизируют работу с проверенными и состоятельными заемщиками, предложив им новые продукты и сервисы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году российские банки отказали более 60% гражданам взять кредит. Из тех, что были одобрены (36,9%), самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку — 65,6:%.

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