Белорецк, Башкирия, 14 января 2020, 14:40 — REGNUM Региональный сосудистый центр начал работу в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.
По сообщению пресс-службы ведомства, центр начал работу 14 января на базе Белорецкой центральной районной больницы.
Отмечается, что в центре планируется ежегодно проводить порядка 600 диагностических и лечебных процедур.
По словам чиновников, после открытия центра сразу же были проведены три операции. Напомним, что центр создан в рамках реализации проекта Башкирии «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
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