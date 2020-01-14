Белорецк, Башкирия, , 14:40 — REGNUM Региональный сосудистый центр начал работу в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, центр начал работу 14 января на базе Белорецкой центральной районной больницы.

Отмечается, что в центре планируется ежегодно проводить порядка 600 диагностических и лечебных процедур.

По словам чиновников, после открытия центра сразу же были проведены три операции. Напомним, что центр создан в рамках реализации проекта Башкирии «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

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