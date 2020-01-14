Москва, , 14:39 — REGNUM Наибольшее количество автомобилей марки Lada в России было реализовано в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По итогам 2019 года российские автолюбители приобрели в Москве и Московской области 32 926 моделей Lada. Таким образом, на московский регион пришлось 9,1% от всех продаж Lada в России.

Второе место по продажам Lada занимает Самарская область. Здесь было куплено 31 813 экземпляров данного автомобиля. Тройку лидеров с результатом 20 591 авто замыкает Татария.

На четвертой строчке данного списка разместились Санкт-Петербург и Ленинградская область. Дилерам удалось там реализовать 18 168 новых машин. Замыкает пятерку Башкирия, где в прошедшем году было продано 15 164 единицы Lada.

Напомним, по итогам прошедшего года в РФ было реализовано 362 356 машин марки Lada. Это на 1% больше результата 2018 году. Доля автомобилей Lada на автомобильном рынке России в отчетный период составила 20,6%.

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