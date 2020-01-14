Омск, , 14:33 — REGNUM За 2019 год неосвоенными в Омской области остались 750 млн рублей, выделенных на реализацию национальных проектов. Об этом заявил местным СМИ министр финансов региона Вадим Черненко.

Учитывая, что всего из федерального и областного бюджетов на эти цели было утверждено около 10,5 млрд рублей, доля неосвоенных средств составила 7%.

«Около 93% средств освоены. Это достаточно высокий процент с учетом того, что первый год реализации нацпроектов. Кроме того, надо понимать, что эти неосвоенные средства, по которым касса не прошла, во-первых, это субвенции на исполнение переданных полномочий», — передаёт слова министра портал Город55.

Впрочем, чиновник добавил, что главное — не освоение средств, а достижение результатов. Чему, по мнению Черненко, будут способствовать сэкономленные средства, поскольку регион сохранил право на их использование.

Как сообщало ИА REGNUM, Омская область на сегодняшний день участвует в десяти из 12 национальных проектов. Кроме того, реализуется 47 региональных проектов. В числе проблем при их реализации областные власти называли, в частности риск недостижения целевых результатов по проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

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