Махачкала, , 14:33 — REGNUM Тарифы на вывоз и утилизацию отходов уменьшились в Дагестане с начала 2020 года. В целом снижение составило 20% от цен минувшего года, а по некоторым муниципалитетам достигло 23%, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Снижение тарифов стало возможно после вступления в силу федерального закона, согласно которому с 1 января 2020 года региональный оператор освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

«Регоператор обязан применять льготу в течение пяти календарных лет начиная с 2020 года, вне зависимости от последующего установления в течение указанного периода предельного единого тарифа на услуги с учетом НДС», — сказано в сообщении.

Республиканская служба по тарифам в декабре прошлого года с учетом этих изменений утвердила тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами без учета НДС.