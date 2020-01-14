Уфа, , 14:30 — REGNUM Автопарк коммунальных служб Уфы пополнился новой спецтехникой. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 14 января коммунальные службы города получили 6 тракторов и 5 лаповых снегопогрузчиков.

По словам заместителя начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Ильнура Идиатуллина, поступившие трактора оснащены дополнительной навеской, отвалом для уборки, щеткой, специальной емкостью для предотвращения пыли и шнекоротором.

Он также отметил, что в феврале 2020 года количество новой коммунальной техники составит 55 единиц.

Напомним, что 9 января в коммунальные службы Уфы получили семь малогабаритных погрузчиков для уборки труднодоступных мест. 10 января поступило четыре самосвала «КамАЗ».

А в конце декабря автопарк пополнился 6 телескопическими автовышками на базе автомобиля «ГАЗон Некст».

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