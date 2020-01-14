Минск, , 14:19 — REGNUM Проблема поставок нефти на белорусские НПЗ обсуждалась 14 января в Минске на совещании по вопросам государственной политики. Совмин, президентская администрация и лично Александр Лукашенко искали выход из сложившейся ситуации.

В конце 2019 года Лукашенко отказался подписывать пакетное соглашение из 21 «дорожной карты» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России. Он также заблокировал подписание контрактов с российскими поставщиками нефти и газа. В результате российские компании не получили формальных оснований для поставок в постсоветскую республику.

31 декабря Лукашенко провёл специальное совещание на тему поставок нефти в Белоруссию, обзвонил российских министров и поручил правительству срочно проработать возможность поставок нефти через Латвию. С начала января поставки российской нефти в Белоруссию прекратились, а через Прибалтику она так и не пошла.

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По словам Лукашенко, альтернативу российской нефти искать надо. Ранее «альтернативная» нефть закупалась в Венесуэле, Азербайджане и даже Иране. Совмин Белоруссии заявлял о «выгодной нефти», приобретённой в этих странах в относительно небольших объёмах, обещал выстроить долгосрочное сотрудничество, однако дальше пропагандистских акций демонстрации «нефтяной независимости» дело не зашло.

В настоящее время не известно ни об одном контракте на поставку в Белоруссию нефти из дальнего зарубежья. Российскую нефть в небольших объёмах поставляют только компании Михаила Гуцериева, строящего второй белорусский калийный комбинат.

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